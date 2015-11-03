Notizie De Ketelaere Fiorentina

TMW: "Atalanta con De Ketelaere falso nueve contro la Fiorentina. Pasalic prenderà il posto di Ederson"
29 marzo 2025 15:25
De Ketelaere: "La Fiorentina avanti 2 volte, di solito è difficile ribaltarla. Abbiamo dimostrato forza"
15 settembre 2024 17:59
Corriere dello Sport: "Atalanta in vantaggio per Zaniolo, formula "alla De Ketelaere" ma Fiorentina in corsa"
27 giugno 2024 07:26
De Ketelaere: "Club Brugge, coraggio per questa semifinale storica! Passate una serata fantastica"
08 maggio 2024 11:57
L'Atalanta perde De Ketelaere? "Postumi distrattivi all'adduttore". In dubbio per la Fiorentina in Coppa Italia
25 marzo 2024 18:26
Vergogna Mancini, rischia di spezzare il collo a De Ketelaere in Roma-Atalanta, poi chiede anche il fallo
08 gennaio 2024 18:51
Sentite De Ketelaere: "Sono concentrato sulla Fiorentina. Obiettivo Atalanta è vincerle tutte"
13 settembre 2023 18:10
Nainggolan non ha dubbi: "Altro che Milan, avrei visto bene De Ketelaere alla Fiorentina"
08 settembre 2023 23:39
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