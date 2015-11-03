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Notizie De Ketelaere Fiorentina

TMW: "Atalanta con De Ketelaere falso nueve contro la Fiorentina. Pasalic prenderà il posto di Ederson"

29 marzo 2025 15:25

De Ketelaere: "La Fiorentina avanti 2 volte, di solito è difficile ribaltarla. Abbiamo dimostrato forza"

15 settembre 2024 17:59

Corriere dello Sport: "Atalanta in vantaggio per Zaniolo, formula "alla De Ketelaere" ma Fiorentina in corsa"

27 giugno 2024 07:26

De Ketelaere: "Club Brugge, coraggio per questa semifinale storica! Passate una serata fantastica"

08 maggio 2024 11:57

L'Atalanta perde De Ketelaere? "Postumi distrattivi all'adduttore". In dubbio per la Fiorentina in Coppa Italia

25 marzo 2024 18:26

Vergogna Mancini, rischia di spezzare il collo a De Ketelaere in Roma-Atalanta, poi chiede anche il fallo

08 gennaio 2024 18:51

Sentite De Ketelaere: "Sono concentrato sulla Fiorentina. Obiettivo Atalanta è vincerle tutte"

13 settembre 2023 18:10

Nainggolan non ha dubbi: "Altro che Milan, avrei visto bene De Ketelaere alla Fiorentina"

08 settembre 2023 23:39

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