Sentite De Ketelaere: “Sono concentrato sulla Fiorentina. Obiettivo Atalanta è vincerle tutte”

Il classe 2001 ha iniziato parlando dell’addio ai rossoneri: “Quella al Milan non è stata una buona stagione per me, quindi ho deciso di andarmene per giocare di più e ritrovare il feeling con il campo. Adesso voglio dimostrare a tutti chi sono e ci sto riuscendo. Sono molto felice di essere all’Atalanta, l’inizio di stagione è stato ottimo”.

De Ketelaere è sbarcato a Bergamo in prestito oneroso con diritto di riscatto. Parlando della prossima stagione il belga ha rivelato: “Non penso al futuro, voglio solo concentrarmi sulla prossima partita per far vedere le mie qualità. L’obiettivo dell’Atalanta è quello di vincere tutte le partite”. Sulla possibilità che il Milan vinca scudetto e Champions League ha aggiunto: “Oggi sono un giocatore dell’Atalanta, non posso sbilanciarmi”. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

AL VIA LA VENDITA DEL MINI ABBONAMENTO PER LE GARE DI CONFERENCE. I DETTAGLI