“We are back again”. La Fiorentina lancia il mini abbonamento per il girone di Conference. I dettagli

La Fiorentina ha ufficialmente messo in vendita il mini abbonamento per la Conference League 2023/24. “We’re back again” (“siamo tornati di nuovo” ndr.) – lo slogan scelto per la campagna pubblicitaria da parte della società viola. Tutte le informazioni per l’acquisto del tagliando per assistere alle tre gare del girone al “Franchi”. Di seguito il comunicato: “Torna la Conference League e il Mini Abbonamento per le 3 partite casalinghe del Group Stage che saranno giocate tutte alle 21.00 allo Stadio Franchi:

– Giovedì 5 Ottobre h 21.00: Fiorentina vs Ferencváros TC

– Giovedì 26 Ottobre h 21.00: Fiorentina vs FK Čukarički

– Giovedì 30 Novembre h 21.00: Fiorentina KRC Genk

Le fasi di acquisto saranno tre:

Dal 13 Settembre alle 15.00 al 15 Settembre alle 14.59 i sottoscrittori degli abbonamenti PRO (e gli Under 14 a loro collegati) potranno rinnovare il loro posto o acquistarne uno nuovo col prezzo di Prelazione PRO.

Dal 15 Settembre alle 15.00 al 19 Settembre alle 13.00 prosegue la prelazione per gli abbonati PRO (e Under 14 a loro collegati) e inizia il periodo dedicato ai sottoscrittori degli abbonamenti EASY (e gli Under 14 a loro collegati) che potranno rinnovare il loro posto o acquistarne uno nuovo col prezzo di Prelazione EASY.

Dal 19 Settembre alle 15.00 al 4 Ottobre alle 23.59 si libereranno le prelazioni e si aprirà la Vendita Libera. Gli abbonati avranno ancora il prezzo scontato a loro riservato, ma senza prelazione su posto e potranno acquistare ulteriori 3 posti a tariffa scontata.

I biglietti saranno acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina (https://bit.ly/FioTicket), presso il Fiorentina Point(https://bit.ly/FiorentinaPoint ) in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket.

Per maggiori info, modalità di vendita e prezzi clicca qui (https://www.bigliettifiorentina.com/)

Ti aspettiamo al Franchi!”