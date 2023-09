Barone: “Infortunio Mina mette in difficoltà”. Negli ultimi 2 anni è stato spesso fuori. La FIFA rimborsa

Questa mattina il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai media ufficiali della società viola dell’infortunio capitato a Mina in nazionale (LEGGI QUI LA NOTIZIA). Queste le sue parole: “L’infortunio di Yerry Mina ci mette in difficoltà”. Parole comprensibili da un dirigente che ancora non ha visto il suo nuovo acquisto in campo e che è già alle prese con un nuovo infortunio. Va ricordato però, che prendere il difensore colombiano classe 1994, è stato già un grosso azzardo. Mina, arrivato a Firenze da svincolato, non è nuovo ad infortuni, tutt’altro.

Dalla scheda dei suoi infortuni possiamo vedere abbastanza chiaramente come il colombiano non è nuovi a stop per infortuni. Proprio per questo motivo è arrivato lo svincolo dall’Everton dopo l’ultima stagione.

Una piccolo buona notizia di consolazione però, pare esserci: infatti la FIFA rimborsa i club per gli infortuni dei suoi tesserati in nazionale, niente di corposo intendiamoci, ma un piccolo rimborso sullo stipendio in base alle partite saltate per infortunio.