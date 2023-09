Tegola per la Fiorentina, Mina si fa male con la Colombia ed esce dal campo dopo 22 minuti

Una brutta notizia per la Fiorentina arriva dallo stadio Monumental di Santiago del Cile dove si sta giocando la gara tra Cile e Colombia. Il difensore classe 1994 Yerry Mina, schierato titolare dopo aver giocato 90 minuti contro il Venezuela pochi giorni fa, è uscito dal campo infortunato dopo appena 22 minuti nella gara contro il Cile.

Il giocatore viola, arrivato in estate a Firenze a parametro zero con la maglia viola non è mai sceso in campo in questo inizio di stagione mentre con la nazionale è stato schierato sempre titolare in queste gare di qualificazione per il mondiale.

Bisogna capire qual è l’entità dell’infortunio del difensore ma per Vincenzo Italiano non è di certo una buona notizia dato che avrebbe un difensore in meno in vista del tour de force che aspetta la squadra viola tra Coppa e campionato.

IL GOL DI NICO GONZALEZ CON LA MAGLIA DALL’ARGENTINA