Vergogna Mancini, rischia di spezzare il collo a De Ketelaere in Roma-Atalanta, poi chiede anche il fallo

Roma-Atalanta come un corrida. Non si placano le polemiche attorno alla gara dell’Olimpico che ha chiuso l’ultimo turno di campionato. Il risultato finale di 1-1 è stato tutto sommato giusto anche se in campo i falli tra le due squadre sono stati diversi. L’espulsione di Mourinho e le parole di Gasperini a fine partita confermano il clima infuocato che c’era attorno a questa sfida fondamentale per un posto d’onore in classifica specie per il piazzamento Champions in vista del prossimo anno.

Alla fine la partita si è conclusa con ben 7 ammoniti di cui 6 solo bergamaschi e uno della Roma. Il giallo non è andato a Gianluca Mancini, ex di turno, che per tutta la partita ha battagliato contro De Ketelaere e compagni. Proprio il difensore della Roma è da sempre uno dei giocatori più soggetti all’ammonizione nella squadra capitolina eppure ieri è riuscito a farla franca dopo una sorta di avvitamento al collo dello stesso De Ketelaere che ha rischiato fortemente di rompere il collo del belga.

Un intervento che forse è stato sottovaluto da arbitro e VAR durante la partita ma che successivamente è stato mostrato sui social da alcuni tifosi spazientiti dal comportamento del giocatore. In diversi fanno luce sul fatto che a loro dire il giocatore sia solito a interventi duri e soprattutto scorretti. In questo caso da uno dei video spuntati in queste ore in rete si nota Mancini a duello con De Ketelaere. Il belga prova a scappargli via ma il centrale giallorosso pur di fermarlo prima gli tira la maglietta col braccio destro e poi lo stende afferrandolo per il collo.

L’ex fantasista del Milan finisce a terra pericolosamente. La torsione del collo è importante e infatti De Ketelaere subito si mette le mani sul volto dolorante e spaventato per quanto accaduto. Alle sue spalle c’era il compagno di squadra Miranchuck il quale si accorge subito di quel fallo e urla immediatamente qualcosa all’arbitro che però ritiene di non dover nemmeno ammonire il giocatore. L’ennesimo episodio controverso di un weekend di campionato assolutamente non positivo per la classe arbitrale contestata in diverse partita di queso turno di Serie A. Lo riporta Fan Page

