Pedullà rivela: “Kean è stato richiesto dal Monza. La Fiorentina ha fatto solo un sondaggio con la Juventus”

Moise Kean può lasciare la Juve, ma prima potrebbe rinnovare, per andare a giocare e avere maggiore visibilità. Si ragiona sul prestito, presumibilmente secco, e in giornata si è mosso il Monza che gradisce molto il profilo dell’attaccante. Nel frattempo ci sono stati sondaggi di Bologna e Fiorentina, in attesa di capire la fattibilità. Con il Monza che è già uscito allo scoperto per Kean. Lo scrive Alfredo Pedullà.

