Zazzaroni: “Non mi fido delle proprietà americane. Sembrano i padroni delle ferriere, non conoscono il calcio”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato delle proprietà americane in serie A e lo ha fatto alla trasmissione in onda su Italia Uno, Pressing, queste le sue parole:

“Io degli americani nel calcio non mi fido, hanno una visione del calcio che non è la nostra, sembrano i padroni delle ferriere di un tempo. Credo che il calcio abbia un linguaggio e delle dinamiche, soprattutto quello italiano, che noi conosciamo perfettamente e che loro non conoscono. Arrivano qua come salvatori della patria con dei rapporti personali che possono esaurirsi nell’arco di pochissimi minuti. Guardate quello che è successo con Maldini e Massara e in che modo sono stati fatti fuori, faccio solo un esempio, ma anche quello che sta subendo Mourinho a Roma, ma ci sono tanti altri esempi”

