Corriere dello Sport: “Atalanta in vantaggio per Zaniolo, formula “alla De Ketelaere” ma Fiorentina in corsa”

Atalanta in vantaggio: la trattativa con il Galatasaray, che non vuole svendere un calciatore acquistato per 16 milioni meno di un anno e mezzo fa, non è facile ma la società di Percassi sembra aver trovato la quadratura del cerchio con un’offerta “alla De Ketelaere”, prestito a 5 milioni e riscatto fissato sui 15 milioni. Anche Pradè e i suoi opterebbero per la stessa formula, con l’aggiunta dell’obbligo di riscatto, ma sul piatto non arriverebbero a pareggiare l’offerta dell’Atalanta. Questo perché l’idea Zaniolo, nata già ai tempi di Joe Barone, grande fan dell’ex Roma, si è raffreddata nell’ultimo periodo anche per i dubbi sulla tenuta fisica del calciatore.

La Fiorentina rimane comunque in corsa e – forte della quasi certa uscita di Ikoné – potrebbe tornare alla carica. La volontà è di riportare a casa un profilo che, con sei anni di giovanili a Firenze, sarebbe inoltre comodo anche per le liste. Possibile che se lo stallo Atalanta-Galatasaray si protrarrà, la Viola potrà inserirsi rilanciando dopo aver certificato la cessione di Ikoné.

Nella trattativa tra club Pradè può avvalersi dell’asso nella manica, Sofyan Amrabat, oggetto del desiderio dei turchi, mentre per convincere il calciatore può avvalersi di altre cartucce: a differenza della squadra di Gasperini (che gli garantirebbe comunque la Champions) il club di Commisso potrebbe far breccia su Zaniolo sia per il legame affettivo con una piazza che lo ha lanciato prima del salto coi grandi sia per la possibilità di partire da titolarissimo – o poco ci manca -, aspetto non scontato a Bergamo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

