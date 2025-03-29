TMW: "Atalanta con De Ketelaere falso nueve contro la Fiorentina. Pasalic prenderà il posto di Ederson"
Mateo Retegui a rischio forfait per la gara di domani, dove l'Atalanta affronterà la Fiorentina di Palladino allo stadio Franchi. Le ultime valutazioni verranno fatte nell'ultimo allenamento prima del...
Mateo Retegui a rischio forfait per la gara di domani, dove l'Atalanta affronterà la Fiorentina di Palladino allo stadio Franchi. Le ultime valutazioni verranno fatte nell'ultimo allenamento prima della partenza per Firenze. Al momento, sembra che l'attaccante resterà fermo per evitare ricadute. In caso di assenza dell'ultimo minuto, De Ketelaere giocherà come centravanti, con Lookman e Samardzic completando il reparto offensivo. In mezzo al campo, Pasalic prenderà il posto dello squalificato Ederson, espulso contro l'Inter. Lo riporta TMW.