L’Atalanta perde De Ketelaere? “Postumi distrattivi all’adduttore”. In dubbio per la Fiorentina in Coppa Italia

Arrivano novità sull’infortunio di Charles De Ketelaere, che si era fermato in nazionale. Come riportato dall’Ansa, c’è il verdetto sul belga che è tornato oggi a Bergamo: “Confermata la diagnosi dello staff medico della Nazionale belga: CDK soffre di postumi distrattivi all’adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore, attualmente sotto terapie, verrà monitorato giornalmente e i tempi di recupero dipenderanno dalla sua evoluzione clinica”. Il centrocampista è a forte rischio per il Napoli, non dovrebbe esserci. Sarà da valutare per Fiorentina in Coppa Italia e Cagliari in campionato.

Calcioatalanta aggiorna anche sugli altri giocatori: “Ai 10 giocatori di cui 3 portieri presenti nel mini troncone di allenamenti da mercoledì a venerdì scorso, al Centro Sportivo Bortolotti si sono aggiunti sette nazionali. In gruppo Kolasinac e Miranchuk, scarico per Carnesecchi e Scalvini. Martedì, infine, il rientro a Bergamo di Djimsiti, Hien, Holm e Koopmeiners (da valutare)”.

