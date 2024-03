Nardella: “Il Franchi sarà coperto, sempre aperto e funzionale alla nuova area di Campo di Marte”

Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato in consiglio comunale del Piano Operativo della città di Firenze anche in merito al quartiere di Campo di Marte, che nei prossimi mesi sarà interessato anche dai lavori di restyling dello stadio della Fiorentina, l’Artemio Franchi. Queste le sue dichiarazioni:

“Il Quartiere 2 risulta interessato da importanti infrastrutture per la mobilità e risulta interessato, a pari merito col Q4, dal maggior numero di trasformazioni per servizi. Il passaggio della linea tramviaria determina una serie di opere al contorno (parcheggi scambiatori, hub intermodali con il trasporto pubblico extraurbano proveniente dalla Val di Sieve) che determinano un completo riassetto dell’area interessata. Un ridisegno complessivo dell’area di Campo di Marte che determinerà la nascita di una nuova centralità autonoma e allo stesso tempo integrata un grande parco urbano variamente attrezzato integrato con allo stadio riqualificato, coperto, reso più funzionale per gli eventi calcistici ma anche luogo sempre aperto e relazionato alle nuove funzioni e servizi ubicate nell’ all’area di Campo di Marte.”

