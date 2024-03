Kayode ormai una certezza, Comuzzo prossimo al salto di qualità, il futuro della Fiorentina è in mano ai suoi giovani

Lo stato dell’arte delle giovanili in casa Fiorentina è rappresentato, in particolare, da due nomi. Il primo è quello di Luca Ranieri, il secondo è Michael Kayode. Il primo ha fatto un giro immenso per poi tornare a casa, diventando una colonna della retroguardia, giocandosela con chi è abituato a essere nella nazionale del proprio paese come Milenkovic. L’altro invece è salito alla ribalta con la Nazionale, segnando anche il gol della vittoria dell’Europeo under19, sfruttando poi l’infortunio di Dodò, probabilmente il titolare. Ci vuole costanza, oppure fortuna. Meglio se tutte e due.

La Fiorentina gode di buona salute in difesa, soprattutto se italiana. Il prossimo a entrare nelle rotazioni a tempo pieno potrebbe essere Pietro Comuzzo, anni diciassette, quasi maggiorenne. Poi in giro per l’Italia ci sono Amatucci, titolare alla Ternana, con Dalle Mura che lo ha seguito e che finora ha giocato quattro gare su otto. I gemelli Pierozzi sono entrambi in prestito, con il cesenate che vince il campionato, mentre Niccolò ha pagato l’esplosione proprio di Kayode. Bianco, alla Reggiana, è titolare indiscusso e praticamente intoccabile.

E la Primavera? Il portiere Martinelli ha già molta pubblicità ed è considerato pronto, mentre c’è chi vorrebbe scommettere su tre italiani come Fortini, Harder e Maat Caprini, un difensore, un centrocampista e un attaccante. Focus di TMW

