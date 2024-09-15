De Ketelaere: "La Fiorentina avanti 2 volte, di solito è difficile ribaltarla. Abbiamo dimostrato forza"

Charles De Ketelaere ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dell'Atalanta contro la Fiorentina. Il belga ha segnato il gol del momentaneo 2-2 sugli sviluppi di una palla inattiva con un...

Charles De Ketelaere ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dell'Atalanta contro la Fiorentina. Il belga ha segnato il gol del momentaneo 2-2 sugli sviluppi di una palla inattiva con uno stacco di testa. Queste le sue parole:

"La Fiorentina ti segna 2 volte e normalmente è difficile ma abbiamo dimostrato la forza di riuscire a ribaltarla. Nel secondo tempo potevamo chiuderla ma alla fine siamo riusciti a vincere. Quest'anno è cambiato qualche giocatore ma abbiamo le stesse idee."

LE PAROLE DELL'ALLENATORE DELLA FIORENTINA IN CONFERENZA STAMPA

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