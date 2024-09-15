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De Ketelaere: "La Fiorentina avanti 2 volte, di solito è difficile ribaltarla. Abbiamo dimostrato forza"

Charles De Ketelaere ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dell'Atalanta contro la Fiorentina. Il belga ha segnato il gol del momentaneo 2-2 sugli sviluppi di una palla inattiva con un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 settembre 2024 17:59
De Ketelaere: "La Fiorentina avanti 2 volte, di solito è difficile ribaltarla. Abbiamo dimostrato forza" -
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Charles De Ketelaere ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dell'Atalanta contro la Fiorentina. Il belga ha segnato il gol del momentaneo 2-2 sugli sviluppi di una palla inattiva con uno stacco di testa. Queste le sue parole:

"La Fiorentina ti segna 2 volte e normalmente è difficile ma abbiamo dimostrato la forza di riuscire a ribaltarla. Nel secondo tempo potevamo chiuderla ma alla fine siamo riusciti a vincere. Quest'anno è cambiato qualche giocatore ma abbiamo le stesse idee."

LE PAROLE DELL'ALLENATORE DELLA FIORENTINA IN CONFERENZA STAMPA

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