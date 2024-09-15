Palladino: "Miglior partita della stagione. In difesa abbiamo rischiato poco. Gudmundsson mai allenato"

Raffaele Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti dopo la sconfitta contro l'Atalanta per 3-2 a Bergamo

Raffaele Palladino ha parlato dalla sala stampa dello stadio di Bergamo dopo la sconfitta della Fiorentina contro l'Atalanta, queste le sue parole:

C'è rammarico, per 44 abbiamo fatto una grande partita, siamo stati solidi per 44 minuti, abbiamo rischiato zero. Abbiamo messo in difficoltà l'Atalanta e abbiamo fatto la miglior prestazione da quando sono alla Fiorentina. Abbiamo fatto due errori individuali, siamo andati in svantaggio dopo un grande primo tempo, potevamo anche fare il terzo gol e andare sul 3-1, questa partita ci farà crescere, qualcosa da migliorare c'è, sono io il responsabile di far migliorare la squadra. Per me il bicchiere è mezzo pieno.

Ho iniziato a lavorare con la rosa al completo solo questa settimana, ci sono state le nazionali e c'è stato il mercato. Vero che non abbiamo ancora mai vinto, la vogliamo per noi stessi, per il presidente e per i tifosi. Il gol di De Ketelaere nasce da un fallo ingenuo, la forza dell'Atalanta sta proprio in queste punizioni perchè sono forti fisicamente, potevamo lavorare meglio. Per chi è entrato non è stato facile, ho visto grande partecipazione da parte di tutti, ho visto il giusto atteggiamento, ce la siamo giocata fino alla fine contro l'Atalanta, abbiamo fatto un'ottima prestazione.

Kean sta mettendo in mostra il suo grande valore, sono contento, ha dato un grande segnale dal primo giorno che è arrivato. Per quanto riguarda il centrocampo, ho scelto di mettere un centrocampista in più per fronteggiare la difesa a quattro. Il sistema di gioco non c'entra nulla, per me è importante l'atteggiamento di squadra. Sono sicuro che cresceremo insieme tutti quanti. Io conosco solo un lavoro per migliorare, il lavoro. Dobbiamo migliorare sui dettagli, non conta difendere a quattro oppure a cinque, contano le letture e l'atteggiamento.

Abbiamo lavorato tantissimo sulla fase difensiva, lo scorso anno si difendeva a quattro, quest'anno a cinque, lo scorso anno si lavorava di linea e quest'anno si va di più sui riferimenti. Gudmundsson non ha mai lavorato con la squadra, da martedi tornerà a lavorare con il gruppo e lo valuteremo. Beltran lo vedo benissimo, è applicatissimo, sta dando tutto negli allenamenti. Oggi Kean stava facendo benissimo e l'ho tenuto dentro.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO L'ATALANTA

https://www.labaroviola.com/pagelle-fiorentina-kean-centravanti-ranieri-disastroso-bene-gosens-de-gea-salva/268295/