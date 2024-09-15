PAGELLE FIORENTINA: KEAN CENTRAVANTI, RANIERI DISASTROSO, BENE GOSENS, DE GEA SALVA

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo nella gara di Bergamo contro l'Atalanta

De Gea 6,5 Non perfetto in occasione del secondo gol dove, è vero che Ranieri si perde il marcatore, ma lui sembra essere poco padrone dell'area di rigore. Para bene al minuto 74 su De Ketelaere, si conferma pochi minuti dopo su Zappacosta, fa una parata preziosa anche su Lookman. Decisivo nel secondo tempo

Quarta 6,5 Il migliore della difesa. Difende bene, è sempre lucido anche nella gestione del pallone e poi si conferma un grande marcatore mettendo a segno il secondo gol stagionale, il primo in serie A

Ranieri 4 Si perde Retegui che segna il primo gol, si perde De Ketelaere che segna il secondo gol. Non marca. Spaesato, probabilmente inadatto a giocare centrale di una difesa a 3. Disastroso.

Biraghi 6 Massacrato dai tifosi a prescindere, gioca una gara ordinata, di posizione e quando può dà anche una mano in fase offensiva

Dodò 5,5 Il terzo gol nasce da un suo clamoroso errore, perde palla, esce dalla sua posizione per recuperarla ma viene tagliato subito fuori. In fase offensiva funziona bene e quando avanza è pericoloso

Mandragora 5,5 Mezzo voto in meno perchè rischia tantissimo poco dopo l'inizio del secondo tempo quando sbaglia la misura del retropassaggio e per poco non fa segnare Bellanova. Va vicino al gol ad inizio partita, suo il cross per il secondo gol viola. Nella manovra viola non sfigura particolarmente

Cataldi 5,5 Mezzo voto in meno perchè nella marcatura di Lookman, che non spettava a lui ma è costretto a ripiegare per il buco di Dodò, porta il giocatore nigeriano all'interno dell'area che poi segna. Comunque sembra padrone del ruolo, sa andarsi a prendere la palla, vuole gestirla, non si nasconde

Bove 6 L'unica macchia della sua gara è quando si fa saltare facilmente da Lookman che poi mette in mezzo e fa segnare Retegui, ma probabilmente in quella circostanza non poteva forzare il duello perchè era già ammonito e avrebbe rischiato troppo. Da un suo recupero e una sua giocata nasce il secondo gol viola. Bravo nella gestione del pallone, si propone spesso

Gosens 6,5 Suo l'assist per il gol di Kean ma è una spina costante della difesa dell'Atalanta per i suoi inserimenti, sempre al posto giusto nel momento giusto, è pericoloso sempre. Fa tagli alle spalle della difesa bergamasca che li mettono sempre in difficoltà

Colpani 5,5 Non gioca una partita brillante ma sempre parecchio meglio di quello visto prima della sosta. Cerca e trova il tiro in un paio di occasione, riesce anche a sgusciare tra le tante marcature. Era piazzato perfettamente in occasione del palo di Kean, che però non lo ha servito

Kean 7 Fa il centravanti e lo fa bene. Segna perchè si fa trovare al posto giusto nel momento giusto, va vicino al gol nuovamente nel primo tempo quando colpisce il palo. Ma la sua gara è gigantesca perchè prende palla sempre, in ogni circostanza, la sa difendere e mette in constante difficoltà la linea difensiva avversaria e i suoi interpreti

Richardson 5,5 Entra leggerino ma ha personalità e tecnica, cerca la giocata ma non sempre gli riesce

Ikonè 5,5 Entra molle, perde un brutto pallone al minuto 74 e fa nascere l'occasione di De Ketelaere. Altarne grandi dormite a giocate interessanti a cui manca però la giusta finalizzazione e concretezza

Adli 5,5 Poca roba, gioca semplice, nulla di rilevante

Sottil 5 Entra male e sbaglia tutti i palloni che tocca

INTANTO MILENKOVIC BRILLA IN PREMIER LEAGUE

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