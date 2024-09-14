Milenkovic brilla ad Anfield, battuto il Liverpool 0-1: nel gol c'è anche lo zampino dell'ex Fiorentina

Nella vittoria conquistata dal Nottingham ad Anfield c'è anche il contributo dell'ex centrale della Fiorentina

Nikola Milenkovic è stato uno dei protagonisti della splendida vittoria del Nottingham Forest, che ha superato il Liverpool ad Anfield con un secco 0-1. L'ex difensore della Fiorentina è partito titolare, offrendo un'altra prestazione di rilievo e confermandosi come uno dei punti fermi della squadra di Nuno Espirito Santo. Il centrale serbo ha effettuato diversi interventi decisivi, tra cui spicca il duello fisico vinto contro Darwin Nunez, che ha poi dato il via all'azione culminata nel gol di Hudson-Odoi al 54'. Mentre la nuova Fiorentina mostra ancora delle fragilità difensive, Milenkovic sta brillando in Premier League.

Palladino: “Domani vedrete Fiorentina diversa. Vogliamo metterli in difficoltà con la nostra identità”

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