Notizie Liverpool Nottingham Forest Fiorentina

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Milenkovic brilla ad Anfield, battuto il Liverpool 0-1: nel gol c'è anche lo zampino dell'ex Fiorentina
14 settembre 2024 21:22
Il Nottingham Forest di Milenkovic sbanca Anfield. Il difensore ex Fiorentina annulla l'attacco del Liverpool
14 settembre 2024 18:45
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