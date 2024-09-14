Il Nottingham Forest di Milenkovic sbanca Anfield. Il difensore ex Fiorentina annulla l'attacco del Liverpool
Milenkovic fa subito la differenza in Inghilterra e lancia il Nottingham in zona Europa dopo 4 partite
A cura di Redazione Labaroviola
14 settembre 2024 18:45
Risultato a sorpresa nel pomeriggio di Premier League dove il Nottingham Forest ha vinto di misura (0-1) ad Anfield contro il Liverpool. Prova superlativa del difensore ex Fiorentina, Nikola Milenkovic, che ha ben figurato contro l'attacco dei Reds di Salah e compagni. Da posticipare ancora l'esordio con il Liverpool di un altro ex Fiorentina, Federico Chiesa, alle prese con il recupero della condizione fisica.
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