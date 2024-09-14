Palladino: "Domani vedrete Fiorentina diversa. Vogliamo metterli in difficoltà con la nostra identità"

Abbiamo lavorato bene, un'unione maggiore e questo è importante per fare integrare tutti. Sono contento di questi 15 giorni e siamo pronti per scendere in campo

Il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro l'Atalanta di domani. Ecco le sue dichiarazioni:

"La sosta? Credo sia arrivata nel momento giusto. Tanti calciatori sono arrivati l'ultimo giorno di mercato e questi giorni sono stati utili per conoscersi meglio.

Fiorentina diversa? La speranza è di vedere una Fiorentina sempre in crescita e siamo convinti di quello che stiamo facendo, ci vuole un po' di pazienza ed un po' di tempo. Avendo fatto tanti cambiamenti, molti si devono adattare ma già da domani vedremo una squadra in crescita.

Come stanno i nazionali? Sono rientrati con grande energia positiva e per fortuna non ci sono infortunati. Tutti a disposizione e negli ultimi 3 giorni abbiamo lavorato tutti insieme.

Commisso? E' stata un'emozione perchè abbracciare il Presidente e sua moglie è stato davvero bello. Ci ha dato carisma, energia positiva e le sue parole sono entrate nella nostra testa motivandoci tanto.

Il confronto con Gasperini? Affrontare mister Gasperini è un grande stimolo perchè è sempre difficile e motivo di crescita. Quello che ha creato a Bergamo è stato fantastico, vincere un'Europa League è incredibile e sono diventati una grande realtà. Si tratta di un esempio da seguire.

L'Atalanta? Con l'Atalanta sempre belle sfide e grandi confronti. Speriamo di metterli in difficoltà con la nostra identità perchè è vero che non abbiamo mai perso per ora ma non abbiamo mai vinto quindi cerchiamo i 3 punti.

I tifosi? C'è grande empatia e sintonia, li dobbiamo solo ringraziare perchè sono stati al nostro fianco dal primo giorno che siamo venuti a lavorare qui a Firenze. Sono l'uomo in più in campo e ci sentiamo in debito con loro perchè vogliamo regalargli una vittoria."

GUDMUNDSSON NON CI SARA' A BERGAMO. TUTTI GLI ALTRI A DISPOSZIONE DI PALLADINO

https://www.labaroviola.com/i-convocati-della-fiorentina-per-latalanta-out-gudmundsson-prima-chiamata-per-moreno/268220/