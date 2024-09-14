I convocati della Fiorentina per l'Atalanta: out Gudmundsson. Prima chiamata per Moreno
La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati di Raffaele Palladino per la sfida di domani contro l'Atalanta. Non ci sarà Albert Gudmundsson dopo il viaggio in Islanda, ancora rimandato il suo esor...
La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati di Raffaele Palladino per la sfida di domani contro l'Atalanta. Non ci sarà Albert Gudmundsson dopo il viaggio in Islanda, ancora rimandato il suo esordio con la maglia viola. Prima chiamata, invece, per Matias Moreno. Di seguito l'elenco completo.
Portieri: De Gea, Martinelli Terracciano
Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Gosens, Kayode, Quarta, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri.
Centrocampisti: Adli, Bove, Cataldi, Colpani, Ikoné, Mandragora, Richardson, Sottil.
Attaccanti: Beltran, Kean, Kouamé
COMMISSO È ARRIVATO AL VIOLA PARK: PRIMO ABBRACCIO CON PALLADINO E POI PRANZO CON LA SQUADRA
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