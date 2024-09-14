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I convocati della Fiorentina per l'Atalanta: out Gudmundsson. Prima chiamata per Moreno

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati di Raffaele Palladino per la sfida di domani contro l'Atalanta. Non ci sarà Albert Gudmundsson dopo il viaggio in Islanda, ancora rimandato il suo esor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 settembre 2024 15:48
I convocati della Fiorentina per l'Atalanta: out Gudmundsson. Prima chiamata per Moreno -
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La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati di Raffaele Palladino per la sfida di domani contro l'Atalanta. Non ci sarà Albert Gudmundsson dopo il viaggio in Islanda, ancora rimandato il suo esordio con la maglia viola. Prima chiamata, invece, per Matias Moreno. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: De Gea, Martinelli Terracciano

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Gosens, Kayode, Quarta, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri.

Centrocampisti: Adli, Bove, Cataldi, Colpani, Ikoné, Mandragora, Richardson, Sottil.

Attaccanti: Beltran, Kean, Kouamé

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