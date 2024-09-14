Commisso è arrivato al Viola Park: primo abbraccio con Palladino e poi pranzo con la squadra

Il Presidente Rocco Commisso è tornato al Viola Park. Il patron viola - come testimoniano le foto pubblicate sui canali social del club - è arrivato nelle scorse ore al centro sportivo accompagnato da...

Il Presidente Rocco Commisso è tornato al Viola Park. Il patron viola - come testimoniano le foto pubblicate sui canali social del club - è arrivato nelle scorse ore al centro sportivo accompagnato dalla moglie Catherine. Al Viola Park è andato in scena il primo incontro tra il presidente viola e il nuovo tecnico Raffaele Palladino. Poi l'abbraccio con il capitano Cristiano Biraghi e, infine, il presidente ha incontrato tutta la squadra durante il pranzo. Di seguito il post pubblicato dalla Fiorentina sul proprio profilo Instagram.



Palladino cambia modulo, a Bergamo possibile 3-5-2 con Bove nel mezzo e Ikonè in vantaggio su Colpani

https://www.labaroviola.com/palladino-cambia-modulo-a-bergamo-possibile-3-5-2-con-bove-nel-mezzo-e-ikone-in-vantaggio-su-colpani/268195/