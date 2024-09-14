Palladino cambia modulo, a Bergamo possibile 3-5-2 con Bove nel mezzo e Ikonè in vantaggio su Colpani

Palladino potrebbe variare un nuovo modulo per la Fiorentina che sarà di scena domano a Bergamo contro l'Atalanta

Vigilia di campionato per la Fiorentina che si appresta a giocare a Bergamo contro l'Atalanta. Raffaele Palladino questa volta ha potuto lavorare con la squadra al completo per tanti giorni con diversi giocatori importanti che sono rimasti al Viola Park per tutta la durata della sosta. Il tecnico viola sta lavorando ad un cambio di modulo, passando dal 3-4-2-1 che abbiamo visto in questo inizio di campionato al 3-5-2. O meglio, ad un 3-5-1-1.

La linea difensiva dovrebbe essere quella annunciata con Quarta, Ranieri e Biraghi, considerato che Pongracic non ha lavorato con il gruppo per quasi tutta la durata della sosta, ma il croato non sta nemmeno vivendo un momento di grandissima forma. Il centrocampo a cinque potrebbe essere formato da Cataldi vertice basso con Mandragora e Bove mezze ali. Sugli esterni Dodò e Gosens. Davanti ci potrebbe essere l'esclusione di Colpani con Ikonè a sostegno dell'unica punta Kean. Insomma, Palladino lavora e studia possibili nuove soluzioni.

Questo nuovo assetto, se fosse confermato, prevederebbe Albert Gudmundsson nei due attaccanti nel corso della stagione. Un modo per mettere nelle migliori condizioni possibili il giocatore islandese che però a Bergamo non ci dovrebbe essere.

GUDMUNDSSON SI È ALLENATO ANCHE IN ISLANDA

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