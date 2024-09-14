Gudmundsson si è allenato anche in Islanda presso il campo del KR Reykjavík con il preparatore viola

Il processo in Islanda è finalmente alle spalle, adesso Gudmundsson è tornato a Firenze e il suo focus è solo sulla Fiorentina

È rientrato ieri in serata a Firenze, come da programma, Albert Gudmundsson. L’islandese, reduce da cinque giorni passati in Patria durante i quali ha dovuto prendere parte al processo che lo vede accusato di «cattiva condona sessuale», ha messo piede in città quando era già notte ma da stamattina alle 10 è pronto a mettersi a disposizione di Palladino per la rifinitura della Fiorentina in vista della trasferta di domani con l’Atalanta. In realtà il fantasista ha dovuto essere presente a solo una delle due udienze. Gudmundsson ieri ha svolto l’ultimo allenamento presso le strutture del KR Reykjavík in compagnia del personale che la Fiorentina gli ha messo in questi giorni a disposizione (un fisioterapista e un preparatore). Lo scrive La Nazione

LO SFOGO DI ANGELO DI LIVIO

https://www.labaroviola.com/di-livio-sono-stato-umiliato-dalla-fiorentina-mi-avevano-promesso-altro-e-poi-non-rispondevano/268163/