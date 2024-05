Renzi parla da tifoso: “Il rigore di Beltran una liberazione. Promessa se vince la Fiorentina? Porta male”

Matteo Renzi è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio ed ha risposto ad alcune domande, da tifoso della Fiorentina, soprattutto in merito alla finale di Conference League conquistata ieri dagli uomini di Italiano. Queste le sue parole:

Come ha vissuto il rigore di Beltran?

“Ovviamente con una certa apprensione. C’era in ballo una finale! Ma con fiducia purché il vikingo aveva già dimostrato freddezza dal dischetto in campionato. Confesso che vedere la palla nel sacco è stata una liberazione dopo tutti i rigori sbagliati dai viola quest’anno”.

Cosa fa, una promessa, se la Fiorentina vince la Conference?

“Ho già deciso. Ma non lo dico perché dirlo prima porta male. Spero di poterlo annunciare il 29 sera”.

Pensa che ci siano chances di costruire a breve lo stadio?

“Penso che Firenze abbia sprecato un’occasione unica. Avendo supportato Commisso, avremmo avuto uno stadio nuovo pagato da un privato. Invece si è scelta una via folle. La pagheranno i cittadini. Lo stadio nuovo, oggi come oggi, è un progetto a cui mancano 100 milioni di euro”.

Ha il rigore della vita nella storia della Fiorentina: a chi lo fa tirare?

“Con il cuore del tifoso direi Giancarlo Antognoni. Col pragmatismo del politico dico Daniel Passarella. Col romanticismo della mia gioventù Gabriel Omar Batistuta”.

