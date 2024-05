Dal Belgio scrivono: “Il Club Brugge deve temere gli italiani provocatori, maestri della Commedia dell’arte”

Questa sera la Fiorentina andrà in scena per il match di ritorno valido per la semifinale di Conference League: si alza il sipario, la “commedia” – almeno così la definiscono i belgi – avrà inizio. Il quotidiano Het Laatste Nieuws lancia la provocazione e mette in guardia il Club Brugge, sottolineando che bisogna “temere gli italiani provocatori”. Se già la tensione era alle stelle in vista del match, con lo ‘spettacolo pirotecnico’ organizzato dai tifosi nero blu dinanzi all’albergo che ha ospitato la Fiorentina, la stampa belga getta la benzina sul fuoco. “Se si preoccupano, saranno perduti in anticipo” è il consiglio che si dà ai Blauw-Zwart, mettendoli in guardia come segue: “Attenzione, Club Brugge! Devi stare attento all’attesa ‘Commedia dell’arte’ degli italiani, i maestri del teatri improvvisato”. Poca simpatia nei confronti del calcio italiano, insomma.

