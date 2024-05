Biraghi: “Vogliamo regalare una coppa alla nostra gente. Italiano? Con noi ogni anno invecchia di 10”

Cristiano Biraghi ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Club Brugge-Fiorentina. Le parole del capitano:

“Con i nostri tifosi c’è un’unione, altrimenti non si raggiungono due finali consecutive in Europa. Con la Curva ho un rapporto particolare, sia per Davide che per Joe Barone. Tutto questo è un qualcosa che va al di là del calcio. Ora dobbiamo giocarci questa finale. Questo è comunque un traguardo eccezionale e abbiamo tanta voglia di vincere e portare qualcosa e questa gente. Italiano? Non ci parla del suo futuro da un mese. È giusto che questo faccia notizia nel mondo del calcio, però abbiamo tanto altro a cui pensare. Lui con noi invecchia ogni anno di 10”.

