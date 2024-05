La Fiorentina centra due finali europee consecutive dopo 62 anni, era il biennio 1960-1962

La Fiorentina di Vincenzo Italiano pareggia 1-1 in casa del Club Brugge e stacca il pass per Atene dove si giocherà la finale di Conference League. L’ultima volta che la Fiorentina aveva centrato due finali consecutive di una competizione europea era il biennio 1960-1962 e la competizione era la Coppa delle Coppe. Un altro record che serve a far capire la portata dei percorsi fatti dalla Fiorentina e da Vincenzo Italiano con i suoi giocatori.

LA FIORENTINA VOLA AD ATENE