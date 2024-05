Corriere dello Sport: “Biraghi? Bisognerà capire se il suo futuro sarà ancora alla Fiorentina”

Cristiano Biraghi contro il Napoli ha regalato una vera prodezza ai suoi tifosi, a prescindere dal risultato della partita. Il capitano viola si è sistemato il pallone all’altezza della mezzaluna dell’area partenopea, ha contato i passi, fissato la sfera, e calciato una punizione magistrale. Ancora una volta il classe ’92 ha dimostrato di sapersi rendere chirurgico dalla lunga distanza, colpendo la traversa interna e firmando il momentaneo 2-1. Un capolavoro sul quale Meret non ha potuto nulla se non guardare impotente, al pari della barriera azzurra formata tra l’altro da giocatori fisicamente massicci come Anguissa. Un buon modo per Biraghi per congedarsi dal pubblico del Franchi, in attesa di capire se il suo futuro continuerà ad essere tinto di viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.

