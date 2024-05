Corriere dello Sport: “Italiano ha tre dubbi di formazione per la finale. Chi sarà il centravanti?”

Sono tre i dubbi di formazione che condizionerebbero le scelte dell’allenatore viola. Il primo è in difesa, chi al fianco di Martinez Quarta? L’argentino, nonostante le ultime amnesie, sarà confermato. E molto probabilmente giocherà Nikola Milenkovic. Leader del gruppo viola si sta dimostrando affidabile a differenze di Ranieri che ha mostrato difficoltà difensive tenute nascoste fino all’ultimo. Il secondo dubbio invece riguarda Jack Bonaventura. La gara contro il Napoli ha dimostrato che l’ex Milan non stia attraversando un periodo di forma ottimo, anzi. Per questo motivo Vincenzo Italiano deve valutare le sue condizioni. Al suo posto pronto Mandragora che giocherà alle spalle di Beltran e accanto ad Arthur. L’ultimo dubbio, forse il più complesso, riguarda l’attaccante: gioca Nzola o Belotti? Rebus complicato. L’angolo si sta rivelando una sorpresa inaspettata e le difficoltà fisiche di Belotti semplificano la scelta di Italiano. Nelle prove generali della finale, l’allenatore della Fiorentina ha scelto Nzola ma è ancora tutto da vedere. Lo scrive il Corriere dello Sport.

