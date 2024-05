Terracciano: “Ho fatto una parata importante perchè l’ho vista sbucare all’ultimo, sono grato a Italiano”

Il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano ha commentato a Sky Sport la partita contro il Brugge: “E’ stata molto complicata, l’ho vista sbucare all’ultimo. Sono felice per aver fatto una parata così decisiva e lo sono anche per i miei compagni. Abbiamo fatto un cammino straordinario, deve essere un orgoglio per tutti noi. La soglia di attenzione nei minuti di recupero si alza, non possiamo mollare mai di un centimetro. Nel recupero devi avere ancora più attenzione. La sensazione che ho avuto credo sia la stessa che prova un attaccante quando fa gol. Sono orgoglioso di me, non ho bisogno di togliermi qualche sassolino. Ho sempre lavorato sodo, le critiche ci saranno sempre ma io sono contento per me e i compagni e per la mia famiglia. Italiano è stato fondamentale per me, anche dopo i 30 anni si può migliorare. Da parte di tutti c’è sempre stata massima disponibilità. So di essere un giocatore diverso da quando c’è lui, gli posso essere solo grato”.

LA FIORENTINA VOLA AD ATENE