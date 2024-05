Milenkovic è in ripresa ma le marcature di Quarta preoccupano in vista della finale 

Tra gli aspetti più preoccupanti c’è un approccio svagato alle gare, confermato da tre gol subiti nei primi 15 minuti delle ultime 3 sfide. Il rigore regalato al Verona, e le reti di Djuric e Rrahmani, sono arrivati troppo presto, come se la Fiorentina fosse scesa in campo nell’ultimo mese con la testa troppo rivolta all’Europa. Detto che al Bentegodi è stato soprattutto il malinteso tra Christensen e un Ranieri uscito dal gruppo dei titolari a pesare, è su Quarta che si concentrano le preoccupazioni, non tanto per le prestazioni quanto per le difficoltà in marcatura e nel gioco aereo. Al termine di un’annata tra le più difficili Milenkovic sembra invece aver ritrovato un pizzico di sicurezza mentre il gol su punizione farà bene a Biraghi così come a destra Dodò, dal suo rientro, non pare aver risentito del lungo stop per l’operazione al ginocchio con buona pace di Kayode. Lo scrive il Corriere Fiorentino.