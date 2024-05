Pradè: “Questa va a Joe, non potevamo perdere. Il rapporto con Italiano sarà sempre indelebile”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, è intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita di Club Brugge-Fiorentina. Le sue parole:

“Le gioie che ti può dare il calcio è indescrivibile. Noi viviamo di questo, per regalare queste cose al Presidente, ai nostri tifosi e alle nostre famiglie. Non potevamo non vincere questa partita, era per Joe e così è stato. Nel momento del rigore ci siamo presi per mano con tutta la sua famiglia ed è stato una cosa meravigliosa. Noi gliel’avevamo promesso. Festeggiare sotto la curva è meraviglioso. Di partite in Europa ne ho fatte tante, ma uno stadio con questa bolgia è difficile trovarlo. Lucas è un giocatore forte e oggi ha dimostrato di avere gli attributi, soprattutto dopo aver sbagliato gli ultimi cinque rigori. Quest’anno è veramente incredibile per pali e traverse, diciamo che siamo in media Scudetto. Se Italiano cambia idea? Ora è il momento meno opportuno per parlare di questo, ma il rapporto con Vincenzo sarà sempre indelebile. È un percorso bellissimo, è amato da tutti quanti noi come lo era da Barone”.

COMMISSO HA RINGRAZIATO FERRARI, PRADÈ, ITALIANO, BIRAGHI E BELTRAN PER AVER MANTENUTO LA PROMESSA