La Fiorentina per la sesta volta in una finale europea. In Italia solo Juve, Milan e Inter hanno fatto meglio

La Fiorentina, a Brugge, ha conquistato la sua terza finale consecutiva in due anni: la seconda di Conference League. Nonché la sesta nei suoi quasi novantotto anni di vita in una finale europea (una sola vinta). In Italia giusto le tre “big” Juventus, Milan e Inter hanno fatto meglio dei viola sul piano internazionale qualificandosi rispettivamente 16, 14 e 11 volte in finale, quindi quella di ieri sera è stata una qualificazione dal sapore storico che avvicina la squadra di Vincenzo Italiano all’élite del calcio nostrano.