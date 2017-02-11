Kroldrup ricorda: "Ovrebo? Non trovo parole per rispondere educatamente"

Il doppio ex di Fiorentina e Udinese, Per Kroldrup, ha parlato a Viola Week della gara di questa sera: "Udinese e Fiorentina sono state le squadre della mia vita. In Friuli sono arrivato a venti anni...

Il doppio ex di Fiorentina e Udinese, Per Kroldrup, ha parlato a Viola Week della gara di questa sera: "Udinese e Fiorentina sono state le squadre della mia vita. In Friuli sono arrivato a venti anni e sono cresciuto come uomo e come calciatore. Con la maglia viola mi sono tolto tante soddisfazioni ed ho avuto la possibilità di vivere in una città meravigliosa. Ovrebo? Non troverei le giuste parole rispondere in modo educato. Ho pensato spesso a quella partita, abbiamo dimostrato di potercela giocare contro una squadra forte come il Bayern Monaco. Gonzalo Rodriguez? Sarebbe un duro colpo perderlo. È un giocatore che mi piace, elegante ed efficace in fase di impostazione. Il suo futuro non è ancora deciso, ma sono sicuro che la Fiorentina riuscirà a sostituirlo".