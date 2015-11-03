Notizie Kroldrup Fiorentina

Kroldrup attacca: "Basta vendere i giocatori più forti alla rivale di sempre, li rendiamo solo più forti"
25 agosto 2024 13:39
Che fine hanno fatto i giocatori della Fiorentina di Prandelli del 2010?
15 novembre 2020 22:50
Si rivede Krøldrup a Firenze: "Tornare qui è sempre bello. Ovrebo la più grande ingiustizia della mia vita"
20 febbraio 2020 16:17
Kroldrup: "Ricordo quando battemmo la Juve 3-2. Della Valle più presenti un bene per la squadra"
08 febbraio 2018 15:40
Sulla tribuna del Franchi anche Kroldrup: "Sono molto legato alla Fiorentina, spero che i tifosi..."
25 novembre 2017 10:47
Kroldrup ricorda: "Ovrebo? Non trovo parole per rispondere educatamente"
11 febbraio 2017 16:23
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