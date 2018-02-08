Kroldrup: "Ricordo quando battemmo la Juve 3-2. Della Valle più presenti un bene per la squadra"

L'ex difensore viola Per Kroldrup ha parlato a Lady Radio della sfida di domani sera tra Fiorentina e Juventus: “Sono sempre partite molto sentite quelle coi bianconeri. Sono partite particolari, molt...

L'ex difensore viola Per Kroldrup ha parlato a Lady Radio della sfida di domani sera tra Fiorentina e Juventus: “Sono sempre partite molto sentite quelle coi bianconeri. Sono partite particolari, molto belle da giocare. Uno dei miei ricordi favoriti è quando siamo andati a vincere a Torino 3-2, una partita particolare che tutti ricordiamo volentieri, una gara che non si mise bene, poi la risolse un grande Papa Waigo. Queste partite qua sono un po' fuori dalla classifica, anche giocarla per i calciatori è diverso, trovano un qualcosa in più che in altre partite magari non riesci ad avere. I Della Valle? In quell’epoca lì Andrea era più presente, veniva spesso agli allenamenti, parlava molto con noi, e questa è una bella cosa per i calciatori, ovvero sentire la proprietà vicina. Veniva anche Diego qualche volta, ma lui era più presente per la partita. La presenza della società può aiutarti molto, soprattutto in partite come quella di domani"