Kroldrup attacca: "Basta vendere i giocatori più forti alla rivale di sempre, li rendiamo solo più forti"
Nico Gonzalez dalla Fiorentina alla Juventus, Kroldrup non ci sta e attacca la scelta fatta dalla società viola
A cura di Redazione Labaroviola
25 agosto 2024 13:39
L'ex difensore della Fiorentina, Per Kroldrup, ha attaccato la società viola dopo la cessione di Nico Gonzalez alla Juventus, queste le parole del danese all'indirizzo del club:
KOUAME VERSO LA PERMANENZA ALLA FIORENTINA
https://www.labaroviola.com/tmw-la-fiorentina-ha-rifiutato-lofferta-del-maiorca-per-kouame-vuole-restare-e-palladino-lo-stima/265397/