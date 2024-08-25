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Kroldrup attacca: "Basta vendere i giocatori più forti alla rivale di sempre, li rendiamo solo più forti"

Nico Gonzalez dalla Fiorentina alla Juventus, Kroldrup non ci sta e attacca la scelta fatta dalla società viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 agosto 2024 13:39
Kroldrup attacca: "Basta vendere i giocatori più forti alla rivale di sempre, li rendiamo solo più forti" -
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L'ex difensore della Fiorentina, Per Kroldrup, ha attaccato la società viola dopo la cessione di Nico Gonzalez alla Juventus, queste le parole del danese all'indirizzo del club:

Kroldrup attacca: "Basta vendere i giocatori più forti alla rivale di sempre, li rendiamo solo più forti"
Kroldrup attacca: "Basta vendere i giocatori più forti alla rivale di sempre, li rendiamo solo più forti"

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