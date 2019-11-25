Sconcerti: "Errore fatale tenerlo, mai stato feeling Chiesa-Fiorentina. Juve-Inter? No, Bayern"

Queste le parole di Mario Sconcerti a Calciomercato.com: "Chiesa e la Fiorentina hanno rotto definitivamente. Che succede ora? Guarda che in verità non c’è mai stato feeling tra Chiesa e la Fiorentina...

Queste le parole di Mario Sconcerti a Calciomercato.com: "Chiesa e la Fiorentina hanno rotto definitivamente. Che succede ora? Guarda che in verità non c’è mai stato feeling tra Chiesa e la Fiorentina. E’ stato sbagliato tenerlo fin da questa estate, quando voleva andarsene. Se hai un ingaggio di poco più di un milione e te ne offrono sette, non ci sono discussioni. L’errore di Commisso - cioè tenerlo - è stato fatale, nel senso che non poteva fare altro. Non poteva arrivare a Firenze e cedere Chiesa. A Verona non se l’è sentita di giocare. Non mi stupisco, ha certamente un problema fisico e un inizio di pubalgia, ma la verità è che a Firenze la situazione non è più sostenibile. Se è sopravvalutato? No, credo che - per farti un esempio - al Bayern farebbe grandi cose. E’ un esterno che «strappa» le partite, non puoi certo chiedergli anche di segnare. Oggi i 10-12 gol all’anno non ce li ha. Se finirà all'Inter o alla Juve? A Firenze non avrebbero dubbi, un’intera città preferirebbe darlo all’Inter e mai alla Juventus; sinceramente non so come andrà a finire. Certo l’Inter forse con la Fiorentina ha un rapporto privilegiato".