Clamoroso Chiesa, rifiuta le ricche proposte di Bayern e Real. Vuole restare a giocare in Italia

Secondo quello che riporta La Gazzetta dello Sport, Chiesa avrebbe deciso con certezza di restare in Italia. Il gioiello viola ha rifiutato una ricchissima richiesta arrivata dal Bayern Monaco di 7 mi...

Secondo quello che riporta La Gazzetta dello Sport, Chiesa avrebbe deciso con certezza di restare in Italia. Il gioiello viola ha rifiutato una ricchissima richiesta arrivata dal Bayern Monaco di 7 milioni annui a stagione. Anche il Real si era interessato ma con il cambio di allenatore la trattativa si è un po' spenta