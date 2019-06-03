Clamoroso Chiesa, rifiuta le ricche proposte di Bayern e Real. Vuole restare a giocare in Italia
Secondo quello che riporta La Gazzetta dello Sport, Chiesa avrebbe deciso con certezza di restare in Italia. Il gioiello viola ha rifiutato una ricchissima richiesta arrivata dal Bayern Monaco di 7 mi...
A cura di Redazione Labaroviola
03 giugno 2019 11:37
Secondo quello che riporta La Gazzetta dello Sport, Chiesa avrebbe deciso con certezza di restare in Italia. Il gioiello viola ha rifiutato una ricchissima richiesta arrivata dal Bayern Monaco di 7 milioni annui a stagione. Anche il Real si era interessato ma con il cambio di allenatore la trattativa si è un po' spenta