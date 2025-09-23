Rumenigge rileva: “Toni non voleva lasciare la Fiorentina per il Bayern, siamo andati a casa per convincerlo”

A La Gazzetta ha parlato l’ex calciatore e dirigente del Bayern Monaco Rumenigge. Questo il suo aneddoto sul passaggio di Luca Toni dalla Fiorentina ai tedeschi; “Gli attaccanti sono il sale nella zuppa, come diciamo noi. Luca Toni è stato uno di questi, ma non era tanto convinto di venire al Bayern. Siamo andati a Brescia, a casa del suo procuratore, e alla fine abbiamo riso molto, tutti, anche Beckenbauer che non capiva l’italiano. Siamo andati via contenti. Luca è stato un giocatore azzeccato, per i gol e per il suo atteggiamento nello spogliatoio”.