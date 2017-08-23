Trofeo Bernabeu, il Real non perde dal 2004. La Fiorentina romperà l'egemonia dei blancos?
Il sito ufficiale del Real Madrid ha pubblicato le statistiche relative al Trofeo Santiago Bernabéu. Le merengues hanno vinto il trofeo 26 volte, seguiti dal Bayern, che ne ha vinti 3, e dalle milanes...
A cura di Redazione Labaroviola
23 agosto 2017 15:31
Il sito ufficiale del Real Madrid ha pubblicato le statistiche relative al Trofeo Santiago Bernabéu. Le merengues hanno vinto il trofeo 26 volte, seguiti dal Bayern, che ne ha vinti 3, e dalle milanesi, che ne hanno vinti 2 a testa. Ma non è questa, forse, la cifra che meglio esprime il dominio dei madrileni in questa coppa. Il Real, però, non perde dal 2004. La viola riuscirà a spezzare l'egemonia?