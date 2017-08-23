Trofeo Bernabeu, il Real non perde dal 2004. La Fiorentina romperà l'egemonia dei blancos?

Il sito ufficiale del Real Madrid ha pubblicato le statistiche relative al Trofeo Santiago Bernabéu. Le merengues hanno vinto il trofeo 26 volte, seguiti dal Bayern, che ne ha vinti 3, e dalle milanes...

A cura di Redazione Labaroviola 23 agosto 2017 15:31

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