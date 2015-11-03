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Notizie Bernabeu Fiorentina

Tomei: "Sono interista ma amo la Fiorentina per mia mamma. Pronostico? Sono troppo scaramantico.."

05 febbraio 2021 12:51

Antognoni: 'Tornare al Bernabeu è stato emozionante, l'Italia dà il meglio quando parte sfavorita'

02 settembre 2017 13:38

Malusci: "Contro la Samp vedremo la stessa squadra del Bernabeu, ma in difesa..."

26 agosto 2017 12:36

Ferrara scrive: "La coerente assenza dei Della Valle al Bernabeu, con una speranza..."

25 agosto 2017 12:57

Hagi e quella sostituzione con Mati dopo 25 minuti al Bernabeu: Pioli non lo boccia, ma poteva cambiare un altro...

24 agosto 2017 12:21

Trofeo Bernabeu, il Real non perde dal 2004. La Fiorentina romperà l'egemonia dei blancos?

23 agosto 2017 15:31

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