Tomei: “Sono interista ma amo la Fiorentina per mia mamma. Pronostico? Sono troppo scaramantico..”

Per parlare dell’imminente sfida Fiorentina-Inter in programma questa sera, Labaroviola ha contattato in esclusiva Cristiano Tomei, noto chef stellato e tifoso nerazzurro.

Buongiorno Cristiano, com’è il tuo livello di fede intervista?

“Devo ammettere di essere un tifoso sfegatato, nerazzurro nel profondo. Le partite mi piace vederle da solo e nel solito posto del divano per via della mia scaramanzia. Amo anche essere allo stadio quando possibile, la trovo per assurdo un’esperienza molto intima seppur vissuta fra la folla. Mi piace il calcio nel vero senso della parola”.

Come giudichi il campionato della Fiorentina?

“Sono molto vicino alla squadra viola, vengo da una famiglia molto calcistica nelle passioni. Mia mamma Ernesta è tifosissima viola, mio zio era anche lui fedele ai colori viola e mi ha trasmesso l’amore per questo sport. Mio padre purtroppo per voi e per me è juventino..(ride ndr.). I viola stanno alternando un po’ i risultati, anche se con l’arrivo di Prandelli sono sensibilmente migliorati nell’ultimo periodo. Firenze merita il grande calcio, è la città degli Uffizi ed è abituata a vivere nella bellezza. Gli auguro di avere presto uno stadio all’altezza, come succede negli altri paesi”.

Hai avuto modo di vedere altri stadi in Europa?

“Sono stato al Bernabeu di Madrid, lì ti siedi proprio dietro la panchina del mister. Un’esperienza unica al mondo. Ho visitato il museo del Real, dove spicca la maglia della Fiorentina per la finale del 1957. Pensare che ci ho anche mangiato nel ristorante dello stadio..come si mangia? Normale, ma si spende molto (ride ndr.)”.

Ci fai un pronostico per stasera?

“Non ci provate nemmeno. Ve l’ho detto, sono molto scaramantico. Oggi tornerò da Milano a Lucca dove ho un locale, me la vedrò a casa. Spero solo di vedere una bella partita”.

Marco Collini

