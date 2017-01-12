E Jovetic la butta subito dentro: gol all'esordio contro il Real

E' bastato pochissimo a Stevan Jovetic: appena arrivato a Siviglia, dopo 7 minuti dal suo ingresso in campo, il montenegrino ex viola segna al Real Madrid. Sampaoli lo ha schierato nella gara di coppa...

E' bastato pochissimo a Stevan Jovetic: appena arrivato a Siviglia, dopo 7 minuti dal suo ingresso in campo, il montenegrino ex viola segna al Real Madrid. Sampaoli lo ha schierato nella gara di coppa del Re ancora in corso e lui, subito rivitalizzato dalle nuove motivazioni, risponde presente. Il suo sigillo - la rete del momentaneo 2-1 degli andalusi che devono recuperare lo 0-3 del Bernabeu - è arrivato al 58': JoJo ha impattato al volo un cross proveniente dalla sinistra, quasi al limite dell'area piccola.