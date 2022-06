Corriere Fiorentino, la Fiorentina sta aspettando a ufficializzare Jovic per esigenze di bilancio

Il Corriere Fiorentino racconta che per Jovic si tratta solo di organizzare il come e il quando di un matrimonio annunciato. Dopo la fine del mese di giugno, quando i viola chiuderanno il bilancio e dunque saranno più liberi di aggiungere spese, sarà possibile riprendere a trattare con e capire le modalità di un affare molto ben avviato. Jovic ha voglia di Fiorentina. Al resto sta pensando Ramadani, procuratore, tra gli altri, di Italiano e Milenkovic. In Spagna dicono che i blancos chiederebbero l’inserimento di un obbligo di riscatto, o almeno una formula biennale, mentre i viola preferirebbero il semplice diritto.

LA FIORENTINA PIOMBA SU CASALE