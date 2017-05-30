30 maggio 1957: il Real scippa la Coppa Campioni alla viola, prima squadra italiana in finale

Era esattamente il 30 maggio del 1957. Sessanta anni fa, praticamente un'era geologica. Estadio Santiago Bernabeu: il Real giocava pure in casa. Davanti a 124mila persone - pubblico record - la Fioren...

Era esattamente il 30 maggio del 1957. Sessanta anni fa, praticamente un'era geologica. Estadio Santiago Bernabeu: il Real giocava pure in casa. Davanti a 124mila persone - pubblico record - la Fiorentina di Fulvio Bernardini tenne botta, salvo arrendersi nel finale per un rigore inesistente trasformato da Di Stefano (fallo avvenuto clamorosamente fuori area, le immagini del tempo sono consultabili) e cedere definitivamente dopo il gol di Gento.

Da evidenziare che la viola chiese di anticipare la gara, inizialmente prevista per le 20, alle 17,30: la squadra gigliata, all'epoca, non era infatti abituata alle luci artificiali. Nota di merito, al netto della rabbia per lo scippo: la Fiorentina fu la prima squadra italiana nella storia ad entrare in una finale di Coppa Campioni.