Nazione, Jovic alla Fiorentina sì, Odriozola no: il Real ha così deciso. Tutto fatto per il serbo

Due titoloni sui giornali sportivi spagnoli raccontano bene i giorni del mercato della Fiorentina. Nel primo ecco un annucio semi-ufficiale: Jovic-Firenze, tutto fatto. Il secondo è invece una traccia da non sottovalutare: Il Real Madrid si tiene Odriozola.Un osservatorio sicuramente privilegiato quello della carta stampata spagnola e che – in modo diretto – evidenzia bene quello che è il lavoro giornaliero di Barone e di Pradè. In effetti l’annuncio del trasferimento in prestito di Jovic è davvero dietro l’angolo. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, DI MARZIO, PINAMONTI ALLA FIORENTINA? NO, L’ATALANTA ACCELERA PER IL GIOVANE ATTACCANTE