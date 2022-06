Gazzetta, la Fiorentina non molla Jovic anche se il Real l’ha offerto al Besiktas

L’asse col Real potrebbe diventare doppia visto che la Fio rentina non molla la presa per Luka Jovic. L’attaccante serbo esploso all’Eintracht ma rimasto ai margini a Madrid infatti gradirebbe rilanciarsi in viola, ma anche qui il primo problema è l’ingaggio. Jovic infatti guadagna circa 6 milioni, troppi per i parametri dei toscani. Oltre che sulla formula dell’operazione, bisognerebbe quindi trovare la quadra su come dividersi gli emolumenti dell’attaccante che nella testa di Italiano rappresenterebbe una validissima alternativa a Cabral.

La Fiorentina è pronta a pagare 3 milioni, gli altri dovrebbero garantirli gli spagnoli. Nel tentativo di monetizzare, senza limitarsi ad un prestito che pure potrebbe rivalutare un patrimonio, il Real nelle ultime ore avrebbe offerto il serbo al Besiktas. Ma Barone e i suoi uomini non perdono le speranze, forti anche della preferenza del giocatore. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.