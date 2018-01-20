Montella torna a sorridere: 3-0 all'Espanyol dopo il successo in coppa e Real agganciato

Vincenzo Montella torna a sorridere: dopo la duplice sconfitta in campionato, con il clamoroso 3-5 patito nel derby col Betis, ecco la vittoria in coppa del Re contro l'Atletico Madrid e, oggi, contro...

Vincenzo Montella torna a sorridere: dopo la duplice sconfitta in campionato, con il clamoroso 3-5 patito nel derby col Betis, ecco la vittoria in coppa del Re contro l'Atletico Madrid e, oggi, contro l'Espanyol (0-3) nella Liga. L'ex allenatore viola così si rilancia e allontana le voci che erano già nate su un suo possibile esonero.